In der vergangenen Staffel von The Crown kam zum ersten Mal auch Prinzessin Diana (✝36) vor. Die junge Königin der Herzen wurde von der Newcomerin Emma Corrin verkörpert. Auch in Staffel fünf des Netflix-Hits wird es wieder um die problematische Ehe zwischen Diana und Prinz Charles (73) gehen. Dieses Mal wird die Mutter von Prinz William (39) und Prinz Harry (37) von Elizabeth Debicki (31) dargestellt. Nun gibt es die ersten Bilder von Elizabeth als Diana.

Die "The Crown"-Macher selbst veröffentlichten bisher erst wenige Fotos, die Elizabeth als Diana zeigen. Paparazzi erwischten die Schauspielerin nun allerdings bei Dreharbeiten in London – und Elizabeth sieht der verstorbenen Prinzessin darauf zum Verwechseln ähnlich. Die Aufnahmen zeigen die 31-Jährige bei einer Szene, in der Diana von Fotografen belagert wird.

Bis die "The Crown"-Fans diese Aufnahmen auch in der Serie zu sehen bekommen, wird es aber noch ein bisschen dauern. Die Queen-Darstellerin Imelda Staunton (66) gab vor wenigen Monaten in einem Social-Media-Clip bekannt, dass die fünfte Staffel erst im November 2022 erscheinen soll.

SIPA PRESS / ActionPress Prinzessin Diana in Argentinien, 1995

Netflix Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in "The Crown"

Mirrorpix / MEGA Elizabeth Debicki bei Dreharbeiten in London

