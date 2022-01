Wer vergießt Tränen, wer beschützt das Lagerfeuer und wer zeigt sich nackig beim Duschen? Heute Abend ist es so weit: Das Dschungelcamp 2022 geht an den Start und schickt elf Promis in den Kampf um die Krone. In den vergangenen Jahren kam es im TV-Urwald immer schnell zu einer klaren Rollenverteilung – doch wer wird in dieser Staffel die Campmutti und wer mutiert zum Kippenteufel?

Die Campmutti!

Es wird gekocht, verarztet und auch mal eine starke Schulter angeboten – in den bisherigen Staffeln des Dschungelcamps gab es stets einen Camper oder eine Camperin, die sich aufopferungsvoll um die Mitstreiter kümmerte. Wer könnte das in diesem Jahr sein? Tina Ruland (55) oder Anouschka Renzi (57) kommen dafür infrage. Beide Schauspielerinnen haben selbst bereits Kinder.

Die Nacktschnecke!

Auch an nackter Haut dürfte es im südafrikanischen Busch nicht mangeln. Für diese Rolle gibt es gleich mehrere Anwärterinnen, die Micaela Schäfer (38) nacheifern wollen: Linda-Caroline Nobat (27) präsentierte ihre Kurven immerhin gerade erst im Playboy. Und auch Janina Youssefian (39) kündigte bereist an, für heiße Duschszenen sorgen zu wollen. Aber auch Tara Tabitha (28) scheint es gerne freizügiger zu mögen – ob sie sich im Dschungel entblättert?

Der Kippenteufel!

Am Lagerfeuer müssen die Promis nicht nur auf leckeres Essen verzichten – auch ihre Vorräte an Zigaretten sind begrenzt. Bei vielen Teilnehmern führte das in den vergangenen Jahren schon zu dem einen oder anderen Nervenzusammenbruch oder Wutanfall, siehe Daniele Negroni (26) 2018. Ob das auch dem diesjährigen Cast passieren kann? Jasmin Herren (43) ist leidenschaftliche Raucherin, braucht morgens ihren Kaffee und ein Kippchen. Ob sie ohne die Glimmstängel wohl ausrasten wird?

Der Lagerfeuer-Chef!

Welcher Promi wohl in Staffel 15 zum großen Chef des Teams mutieren? Immerhin gab es bisher jeweils einen Star, der das Kommando übernahm und das Sagen hatte. Lucas Cordalis (54) hätte diesen Job übernehmen können – durch seinen Show-Ausfall bleibt das nun aber vermutlich an Peter Althof (66) oder Eric Stehfest (32) hängen. Aber auch Harald Glööckler (56) könnte mit seinen royalen Manieren regieren.

Die Heulsuse!

Ein Tal der Tränen – diesen Namen hätte das Dschungelcamp in den vergangenen Jahren oftmals tragen können. Teilnehmerinnen wie Helena Fürst (47), Gisele Oppermann (34) und Sarah Knappik (35) weinten sich durch die Show. Ob auch im diesjährigen Cast wieder ein Camper den Dschungel-Teich befüllen wird? Tara zeigte schon bei Ex on the Beach ihre emotionale Seite. Und auch Manuel Flickinger (33) hält mit seinen Gefühlen nicht hinterm Berg.

Die Lästerschwester!

Wo geheult wird, muss auch darüber gelästert werden – so viel steht nach 14 Staffeln "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" fest. Bei der nächtlichen Wache am Lagerfeuer wurde schon oft hart über die Mitstreiter geurteilt. So auch in diesem Jahr? Janina hat bekanntlich eine spitze Zunge. Aber auch Linda zeigte beim Bachelor 2021 bereits, dass sie gerne mal ein fieses Wort über ihre Mitbewohner verliert.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" auf RTL+.

RTL Der Cast von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 2022

RTL Tina Ruland, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

RTL / Stefan Menne Micaela Schäfer für das Dschungelcamp 2012

RTL Daniele Negroni 2018 im Dschungelcamp

RTL Peter Althof, "Dschungelcamp 2022"-Kandidat

TV NOW / Stefan Menne Gisele Oppermann im Dschungelcamp 2019

RTL Janina Youssefian, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

