Diese Typveränderung war wohl eher unfreiwillig! Als Freund von Georgina Fleur (31) wurde der Unternehmer Kubilay Özdemir bekannt. Mit ihrer On-off-Beziehung sorgen die TV-Bekanntheiten immer wieder für Schlagzeilen. Obwohl es zuletzt noch nach einer Versöhnung ausgesehen hatte, zofften sich die zwei dann aber doch wieder. Der zweifache Vater erklärte daraufhin, einen Entzug machen zu wollen. Bisher hat sich aber offenbar nur Kubis Haarfarbe verändert!

In seiner Instagram-Story zeigte er nun seine neue Haarpracht. Der sonst Dunkelhaarige hat jetzt eine auffällige dicke, blonde Strähne in der vorderen Haarpartie. Dazu schrieb Kubi: "Wenn man eine Wette verliert." Dieses Haarexperiment ist also wohl nicht ganz freiwillig passiert. Ganz unglücklich darüber scheint er aber auch nicht zu sein, denn er lächelt trotz allem in die Kamera.

Gegen wen er die Wette verloren hat, verriet Kubilay nicht. Dass es gegen Georgina gewesen sein könnte, ist nicht auszuschließen. Trotz Streitigkeiten und Trennungen haben die beiden Kontakt und wollen für ihre gemeinsame Tochter zusammenhalten: "Wichtig ist – unsere Tochter", erklärte die Rothaarige im Netz.

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir, Januar 2022

Instagram / georginafleur.tv Kubilay Özdemir und Georgina Fleur in Dubai

Instagram / georginafleur Kubilay Özdemir, Oktober 2020

