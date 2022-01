Hat es zwischen Georgina Fleur (31) und Kubilay Özdemir etwa wieder gekracht? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr On-Off-Freund sind für ihre aufbrausende Beziehung bereits bekannt. Die beiden haben sich in der Vergangenheit sogar mehrfach heftige Gewaltvorwürfe gemacht. Während zunächst alles nach einer endgültigen Trennung aussah, haben sich die Eltern einer Tochter zuletzt wieder angenähert – doch war das die richtige Entscheidung? Nun scheint es nämlich wieder einen üblen Zoff gegeben zu haben.

In seiner Instagram-Story teilte Kubi jetzt jedenfalls ein Foto, auf dem etwas, was wie ein Impfpass aussieht, in viele kleine Teile zerrissen wurde. Außerdem scheint ein Handy zu Bruch gegangen zu sein, und es liegen mehrere Kleidungsstücke auf dem Boden verteilt. Dazu schrieb Kubi bloß: "Weshalb macht sie das?!" Ob er damit möglicherweise Georgina meint?

Die beiden haben zumindest zuletzt wieder viel Zeit gemeinsam in Dubai verbracht. Dass es bei den einstigen Sommerhaus der Stars-Teilnehmern oft eskaliert, ist außerdem kein Geheimnis. Ihre Streitereien arteten sogar schon häufiger zu Gewalttätigkeiten aus.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemirs Impfpass

Instagram / kubilay_oezdemir Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

