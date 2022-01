Andrew Garfield (38) ist immer noch Feuer und Flamme für Spider-Man! In zwei Teilen der beliebten Filmreihe schwang sich der Schauspieler bereits von einem Hochhaus zum nächsten. Schon seit Längerem hat Tom Holland (25) ihm diese Rolle abgenommen. Lediglich bei "Spider-Man: No Way Home" war der gebürtige Kalifornier noch einmal in einer Gastrolle zu sehen, gemeinsam mit Tom und Tobey Maguire (46). Seitdem ist ihm eines klar: Andrew würde gerne weiterhin mit den "Spider-Man"-Stars zusammenarbeiten!

In einer Ausgabe des "Happy Sad Confused"-Podcasts verriet Andrew, dass er liebend gerne noch einmal mit den beiden anderen "Spider-Man"-Darstellern zusammen arbeiten würde. Für die Dreharbeiten von "Spider-Man: No Way Home" haben sie sich bereits als Trio ausprobieren können. Dieses Teamwork muss dem 38-Jährigen wohl ausgesprochen gut gefallen haben. "Diese Art der Drei-Brüder-Dynamik ist echt reizvoll", erzählte der US-Amerikaner freudig.

Wird Andrew vielleicht auch mal wieder in einem eigenen Film als Spider-Man zu sehen sein? In der Vergangenheit hatte er sich bereits zu einem möglichen Comeback geäußert. Noch einmal als Spinnensuperheld auf den Kinoleinwänden aufzutauchen, könne er sich gut vorstellen: "Ja, ich wäre definitiv für so etwas offen", gab er damals bekannt. Konkrete Pläne gäbe es aber noch nicht.

Anzeige

ActionPress Andrew Garfield als Spider-Man

Anzeige

Getty Images Tom Holland bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home"

Anzeige

Getty Images Tobey Maguire, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de