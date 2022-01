Sie klärt auf! Das Reality-TV-Sternchen Kate Merlan (34) war schon in zahlreichen Formaten zu sehen. Am Sommerhaus der Stars nahm sie mit ihrem Ex Benjamin Boyce (53) teil, nun ist sie mit ihrem jetzigen Partner Jakub Jarecki bei Temptation Island V.I.P., wo sie gegenseitig ihre Treue testen. Neben Kates witzigen Sprüchen fiel einigen Fans aber vor allem eins auf: Die Beauty spricht manchmal ziemlich nasal. Was hat es damit auf sich?

Gegenüber Promiflash offenbarte Kate nun: "Durch eine frühere Nasen-OP blockiert das entstandene Narbengewebe meine Atmung. Dadurch bekomme ich halt teilweise extrem schwer Luft und deswegen höre ich mich manchmal auch so krass nasal beim Sprechen an." Die Influencerin höre das selbst gar nicht mehr, doch ihre Community spreche sie oft darauf an.

Doch ihre nasale Stimme sei nicht die einzige Nebenwirkung. Denn Kate habe deswegen auch öfter mal Kopfschmerzen: "Deswegen muss ich das dringend als Nächstes beheben." Erst vor wenigen Tagen ließ sie sich die Augenlider straffen und sprach mit Promiflash offen über den Eingriff.

Kate Merl bei "Temptation Island V.I.P."

Kate Merlan, November 2021

Kate Merlan im Januar 2022

