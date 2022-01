Sänger Jared Leto (50) ist nicht nur ein begnadeter Musiker. Auch in der Schauspielerei lebt er sich in Form von außergewöhnlichen Rollen immer mal wieder aus. Erst kürzlich spielte der Amerikaner den Modedesigner Paolo Gucci im Krimidrama House of Gucci. Der Filmstreifen spaltete jedoch die Gemüter. Einige fanden ihn großartig, andere wiederum waren nicht besonders begeistert. Doch Jared hat jetzt sogar schon Vorstellungen für ein potenzielles Prequel zu "House of Gucci"!

Während einer Ausgabe von SiriusXM’s The Jess Cagle Show ließ der Frontmann von 30 Seconds to Mars seiner Idee freien Lauf. Dabei sei eines ganz klar: Al Pacino (81), der Jareds Vater in "House of Gucci" verkörperte, müsse unbedingt an seiner Seite zu sehen sein! "Er ist wie ein Held für mich – so ein fantastischer Mensch! Al ist großzügig, freundlich, geduldig und darüber hinaus muntert er einen stets auf", schwärmte der 50-Jährige von diesem und bewunderte dabei noch dessen schauspielerisches Talent. "Just the Two of Us" solle laut Jared das Prequel heißen und sich auf die Geschichte von seinem und Pacinos Charakter konzentrieren.

Falls der "Closer To The Edge"-Interpret seinen Traum wirklich in Erfüllung gehen lassen sollte, würde er sich das Ergebnis vermutlich ohnehin nicht anschauen. Denn Jared ist wohl kein Fan davon, seine eigenen Filme zu gucken. Wer weiß, vielleicht macht der Schauspieler dann mal eine Ausnahme. Würdet ihr euch das Prequel anschauen? Stimmt unten ab!

Getty Images Al Pacino, Lady Gaga und Jared Leto bei der "House of Gucci"-Premiere im November 2021

Getty Images Al Pacinoim November 2021 in New York

Getty Images Jared Leto bei der LACMA-Gala 2021

