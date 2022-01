Priyanka Chopra (39) witzelte vor wenigen Monaten noch über das Kinderkriegen! Die Schauspielerin enthüllte am Freitagabend, dass sie und ihr Mann Nick Jonas (29) dank einer Leihmutter Eltern geworden sind. Fans waren von der tollen Nachricht völlig aus dem Häuschen, denn in den vergangenen Wochen kursierten immer wieder Gerüchte, dass sich das Paar getrennt haben soll. Außerdem witzelte Priyanka in der Vergangenheit noch darüber, Mutter zu werden!

Im November machte Priyanka auf Instagram eine Ankündigung, bei der ihren Fans kurz der Atem stockte. "Falls ihr es nicht wisst, wir sind das einzige Paar, das noch keine Kinder hat. Deshalb bin ich aufgeregt, diese Ankündigung zu machen", schrieb die Sängerin. Das einzige Paar – damit meinte sie, dass Nicks Brüder Joe (32) und Kevin Jonas (34) bereits Väter seien. Doch damals veräppelte Priyanka jedoch noch ihre Follower. "Nick und ich erwarten... uns heute Abend zu betrinken und morgen auszuschlafen", spaßte die 39-Jährige.

Doch jetzt ist die Katze endlich aus dem Sack: Priyanka und Nick sind tatsächlich Eltern geworden. "Wir haben dank einer Leihmutter ein Baby bekommen", freute sich das Paar auf Instagram, baten ihre Fans jedoch um Rücksicht, ihre Privatsphäre "in dieser ganz besonderen Zeit" zu wahren.

Priyanka Chopra und Nick Jonas 2019 in New York

Die Jonas Brothers im Februar 2020 in Beverly Hills

Priyanka Chopra, Schauspielerin

