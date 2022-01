Was für ein niedliches Paar! Im vergangenen August machte Mike Singer (22) seine Beziehung endlich offiziell: In Sophie Lilian Marstatt hat der Musiker seine Traumfrau gefunden und plaudert inzwischen auch offen über seine Liebe zu der Blondine. So verrieten die beiden unter anderem, dass der Sänger derjenige war, der zuerst "Ich liebe dich" gesagt hat. Nun bekundete aber auch Sophie offen im Netz ihre Liebe. Zu Mikes Geburtstag teilte sie emotionale Zeilen und süße Pärchenfotos!

Am 20. Januar feierte der ehemalige DSDS-Juror seinen 22. Geburtstag. Dazu meldete sich auch seine Freundin via Instagram zu Wort. "Ich wünschte, ich könnte erklären, wie der Klang deiner Stimme mich die Schmetterlinge in meinem Bauch spüren lässt, wie dein Lächeln mein Herz höherschlagen lässt und wie deine Liebe meine Seele in Flammen setzt", schrieb sie dazu und gratulierte der "Liebe ihres Lebens" zum Geburtstag. Noch dazu veröffentlichte Sophie gleich sieben schöne Paarfotos, auf denen die beiden turteln.

In der Kommentarspalte schwärmen nicht nur sämtliche Fans von dem rührenden Post, sondern auch Mike höchstpersönlich meldet sich zu Wort. "Danke für deine Liebe, die ich jeden Tag unfassbar zu spüren bekomme. Ich liebe dich, Sophie", hielt der Künstler fest.

Mike Singer und Sophie Lilian Marstatt

Sophie Lilian Marstatt und Mike Singer

Mike Singer und Sophie Lilian Marstatt

