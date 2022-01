Sie glauben an ihre Liebe! Die Are You The One?-Bekanntheiten Kevin Yanik und Katharina Wagener (26) verliebten sich in der Datingshow ineinander. Nur kurze Zeit später gaben sie bekannt, gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten und sich sogar verlobt zu haben. Doch dann machten sie eine Krise durch und fanden erst an den Feiertagen wieder zueinander. Trotz kurzzeitiger Trennung sind Kathi und Kevin noch verlobt!

Das verriet der gebürtige Pole nun in seiner Instagram-Story: "Ich habe Kathi den Ring nie weggenommen. Sie hat den Ring immer getragen, auch in der Zeit als wir nicht zusammen waren", erklärte Kevin seiner Community. Die Blondine habe gehofft, dass alles nur ein böser Traum sei und die beiden wieder zueinander finden würden. Jedoch wollten beide nicht zeigen, dass sie den jeweils anderen noch lieben.

Deshalb ist eine Hochzeit wohl auch nicht ausgeschlossen: "Wir lassen alles langsam angehen und machen uns keinen Druck", stellte Kevin daraufhin klar und betonte einmal mehr, wie viel ihm Kathi bedeutet. "Diese Frau will ich nicht mehr verlieren", schloss er ab.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, "Are You The One?"-Star

Instagram / kevinyanik "Are You The One?"-Paar Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kevinyanik Der "Are You The One?"-Kandidat Kevin Yanik

