Katharina Wagener (26) und Kevin Yanik geben ihrer Liebe eine neue Chance! Hinter den Are You The One?-Stars liegt ein turbulentes Jahr: Im August brachte die Blondine ihr gemeinsames Kind zur Welt – doch schon kurz nach der Geburt gingen die Eltern eines Sohnes getrennte Wege, und die frischgebackene Mutter war gar nicht gut auf Kevin zu sprechen. Vor Kurzem schien es allerdings, als würden sie sich einander wieder annähern und sogar gemeinsam mit ihrem Baby urlauben. Und tatsächlich: Kathi und Kevin haben sich versöhnt!

Als Familie starten die beiden nun gemeinsam ins Jahr 2022, wie sie via Instagram mitteilten. "Auf ein neues Jahr, auf uns, auf unsere kleine Familie und auf alles, was wir gemeinsam erleben werden. Wir lassen nicht nur das Jahr 2021 hinter uns, sondern auch all unsere 'Fehler' und Sorgen", schrieben Kathi und Kevin hoffnungsvoll zu einem Foto, auf dem sie ihren Kleinen in den Armen halten. In seiner Story zeigte der Neu-Papa außerdem, wie glücklich er ist, seine Partnerin wieder an seiner Seite zu haben. "Ich habe diese Frau immer geliebt! Danke Gott! Auf 2022!", freute sich der TV-Star und küsste seine Freundin.

Doch wie war es vorher überhaupt zu diesem Zerwürfnis gekommen? Kevin zufolge habe Kathis Essstörung, die den Alltag stark beherrscht, zur Krise beigetragen. "Der ganze Tag ist von dieser Krankheit besessen", hatte er in einem Statement im Oktober erklärt.

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Baby

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kevinyanik Der "Are You The One?"-Kandidat Kevin Yanik

