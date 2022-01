Anna-Maria Ferchichis (40) Kinder haben schon einen ziemlich guten Schlaf! Im November konnten die gebürtige Delmenhorsterin und ihr Mann, der Rapper Bushido (43), drei Drillingsmädchen auf der Welt willkommen heißen – Leonora, Naima und Amaya. Mittlerweile haben sie sich offenbar schon gut an den Alltag mit ihren drei neuen Familienmitgliedern gewöhnt – auch wenn dieser mitunter sehr stressig sein kann. Doch immerhin kommen Anna-Maria und Bushido nun nachts etwas mehr zur Ruhe: Ihre Töchter schlafen fast durch.

In ihrer Instagram-Story erzählte Anna-Maria, dass die drei Mädels den Tag über nebeneinanderliegen, aber nachts in getrennten Betten schlafen. "Sie schlafen in diesen Betten so gut wie durch, jetzt nicht jede Nacht, aber fast jede Nacht und zum Teil wirklich sechs Stunden", schwärmte die 40-Jährige. Ihre Babys wachen nur auf, wenn sie Hunger haben. Wenn sie gefüttert werden, schlafen sie direkt wieder ein.

Bei den Betten ihrer Drillinge handelt es sich jedoch nicht um herkömmliche. Die Matratze wackelt ein wenig, sodass sich die Kinder fühlen, als seien sie im Mutterleib. Sobald das Baby unruhig wird, reagiere das Bett darauf.

Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

Bushido und Anna-Maria Ferchichis Drillinge im Januar 2022

Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Drillingen

