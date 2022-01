Wer nicht genug vom Kardashian-Jenner-Clan bekommt, kann bereits seit einiger Zeit die getragene und anschließend ausgemistete Garderobe der Reality-Familie erwerben. Dabei wird im "Kardashian Kloset" neben Schuhen und Handtaschen auch die gebrauchte Designer-Bekleidung der Kardashians zum Verkauf angeboten. Als besonders erschwinglich kann man die Second-Hand-Mode aus den berühmten Kleiderschränken jedoch nicht bezeichnen: Im Netz wird Khloé Kardashian (37) nun heftig für die übertriebenen Preise ihrer Klamotten angefeindet!

"Shoppen bis zum Umfallen", heißt es unter anderem auf der Website des Designer-Ausverkaufs der Kardashian-Jenner-Familie – und das scheint die Unternehmerfamilie wohl wörtlich zu nehmen! Gebrauchte Kinderturnschuhe für umgerechnet 220 Euro oder 436 Euro teure Jeanshosen für Kinder – von solcher Abzocke haben die Fans jetzt genug! Auf Twitter wurde Khloé nun heftig für die horrenden Preise kritisiert, die die 37-Jährige für die Kleidung verlangt, aus der ihre Tochter True (3) herausgewachsen ist. "Bei den Kash-Dashians dreht sich alles um Geld" oder "Seid ihr pleite? Diese Preise sind lächerlich", heißt es unter anderem in den User-Kommentaren.

Warum die Keeping up with the Kardashians-Stars ihre aussortierte Bekleidung nicht für Bedürftige spenden, fragten sich auch die verärgerten Follower der Reality-Sternchen – immerhin scheinen die TV-Stars mit ihren Mega-Geburtstagspartys, Luxusurlauben und Weihnachtsgeschenken im Millionenwert nicht gerade in Geldnot zu sein.

Instagram / kourtneykardash Die Kardashian-Schwestern

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tochter True im Juni 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Dezember 2021

