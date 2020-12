Zum Jahresende greift sie noch mal richtig tief in die Tasche! Kim Kardashian (40) ist in absoluter Weihnachtsstimmung. Für das Familienfest hat die vierfache Mutter sogar schon ihre riesige Villa geschmückt – und das Anwesen mit pompösen weißen Weihnachtsbäumen ausgestattet. Doch nicht nur für die Hausgestaltung scheint den Keeping Up With the Kardashians-Star ein Vermögen gekostet zu haben: Angeblich hat Kim bereits mehrere Millionen für Weihnachtsgeschenke ausgegeben!

Das berichtete nun ein Insider dem Heat-Magazin. "Sie [Kim und Kanye West] hauen bei den Geschenken der Kinder dieses Jahr voll rein. [Es gibt unter anderem] Schmuck und Kleidung für mehrere hunderttausend Dollar", will der Vertraute wissen. Darüber hinaus sollen der Reality-TV-Star und der Rapper bereits viele andere Präsente für ihre Kids besorgt haben. "Sie bekommen Ponys und elektronische Spielzeugautos, eigens angefertigte Uhren und alle angesagten Spielsachen", fügte er hinzu.

Doch nicht nur North (7), Saint (5), Chicago (2) und Psalm (1) können dieses Jahr mit einem luxuriösen Weihnachtsfest rechnen. Auch füreinander sollen der "I Love It"-Interpret und seine Herzensdame absolute Kracher geplant haben. "Kanye möchte Kim ihre eigene Privatinsel kaufen – sie hat indessen einige Immobilien und andere Überraschungen für ihn vorbereitet", plauderte der Insider aus.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West, Dezember 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Kinder North, Psalm, Chicago und Saint

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

