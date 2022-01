Rafi Rachek (32) stärkt seiner Freundin Jasmin Herren (43) von Deutschland aus den Rücken! Seit dem 21. Januar ist die Witwe von Willi Herren (✝45) als Kandidatin im diesjährigen Dschungelcamp mit dabei. Und schon an Tag zwei ließ die Sängerin tief in ihre Seele blicken: Sie sprach davon, von Verwandten ihres Mannes kurz vor seinem Tod drangsaliert, bedroht und sogar geschlagen worden zu sein. Nicht jeder kauft ihr die Geschichte ab. Ihr guter Freund Rafi betont aber jetzt im Netz: Jasmin sagt "zu hundert Prozent die Wahrheit"!

Da Jasmin keine Dschungel-Begleitung vor Ort hat, da sie erst als Nachrückerin zum Cast dazustieß, übernimmt Rafi und sein Partner Sam Dylan (30) von Deutschland aus die Betreuung von Jasmins Accounts. In einer Instagram-Story auf ihrem Profil verteidigte er die 43-Jährige: "Ich kann euch sagen, Jasmin und ich haben jetzt fast ein Jahr Kontakt gehabt und das fast täglich und kann euch auch sagen, dass ich sehr viel gesehen habe beziehungsweise sehr viel mitbekommen habe, was Jasmin erlebt hat. Es gibt Dutzende WhatsApp-Verläufe, Bilder und Videos, die das alles belegen", stellte der einstige Promi Big Brother-Kandidat klar.

Einer, der an Jasmins Geschichten zweifelt, ist allerdings Chris Töpperwien (47). Der Currywurstmann war kurz vor Willis Tod noch mit dem Entertainer beim Promis unter Palmen-Dreh gewesen. Dass Jasmin und ihr Partner sich heimlich eigentlich nie getrennt hätten, wie sie es im Dschungel erzählte, stimme nicht: "Sie ist eine ganz klare Lügnerin. Also im Endeffekt hat sie ihn in den Wahnsinn getrieben. Willi war eigentlich froh, dass er sie los ist – endlich", hatte er im Dschungeltalk "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" am Sonntagabend erklärt.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Jasmin Herren, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Reality-TV-Star

RTL Jasmin Herren, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

