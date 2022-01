Daniela Büchner (43) und Sohel Abdoulkhanzadeh meinen es offenbar ernst miteinander! Nach wochenlanger Heimlichtuerei bestätige die Witwe von Jens Büchner (✝49) vor ein paar Tagen endlich: Sie ist tatsächlich wieder vergeben! Der Glückliche ist ebenfalls ein Mallorca-Auswanderer. Offenbar macht er die Influencerin richtig happy: So verriet sie bereits, dass sie nicht abgeneigt sei, Kinder mit ihm zu bekommen. Nun haben die zwei wirklich gemeinsamen Nachwuchs bekommen – wenn auch tierischen: Danni und Sohel haben sich zusammen einen Hund angeschafft!

Der Goodbye Deutschland-Star präsentierte die süße Fellnase jetzt offiziell auf seinem Instagram-Profil: "Darf ich vorstellen? Unser Baby!", betitelte Sohel das Foto eines zauberhaften Welpen. Mit "unser Baby" ist wohl gemeint, dass er der Hundepapa und Danni die Hundemama ist. Denn der Barbetreiber hat die 43-Jährige auf dem Schnappschuss verlinkt. Tatsächlich kommentierte Danni Sohels Post auch schon: "Noch ohne Namen, dafür aber mit tollen Eltern." In seiner Story verriet der gebürtige Hannoveraner dann noch ein paar Details: Das noch namenlose Tierchen sei ein Rüde und der dritte Hund für den Inselbewohner.

Auch wenn es offensichtlich ist, dass Danni und Sohel ein Paar sind – und obwohl sie sich jetzt sogar einen gemeinsamen Hund geholt haben, zeigt sie ihren Freund nach wie vor nicht auf ihrem Instagram-Kanal oder sonst wo in der Öffentlichkeit. Wieso? "Jetzt gerade gucke ich ihn am liebsten alleine an", scherzte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin vor ein paar Tagen in ihrer Story.

Instagram / s_playa_de_palma Sohel und Dannis Hund

Instagram / s_playa_de_palma Sohel mit seinem Hund King

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Januar 2022

