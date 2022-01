Seit mittlerweile acht Staffeln werden bei Hochzeit auf den ersten Blick Singles mal mehr und mal weniger erfolgreich verkuppelt. Die Kandidaten, die ihren zukünftigen Ehepartner erst vor dem Traualtar zum ersten Mal treffen, werden dabei von Experten mit einem Partner gematcht, der laut Analyse perfekt zu ihnen passen soll. Kein Wunder also, dass die Experten sich erst mal ein ganz genaues Bild von den Teilnehmern machen müssen. Wie Ex-Kandidat Ralf verrät, muss man dafür bei der Bewerbung satte 1.024 Fragen beantworten!

Ralf gab in der vergangenen Staffel Manuela das Jawort. Doch die Ehe der beiden hielt nicht. In einem Instagram-Livestream mit Aron Schweizer verriet er nun, dass er sich die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnahme beinahe noch einmal überlegt hätte: "Da war ich fast schon wieder auf Abwegen, nachdem der erste Fragenkatalog – ich weiß das noch wie heute – mit 1.024 Fragen kam." Damit die Experten tatsächlich die perfekte Frau für ihn finden konnten, nahm er die Beantwortung der Fragen sehr ernst. Zweieinhalb Tage nahm er sich dafür Zeit. "Dann habe ich das abgeschickt und so schnell konntest du gar nicht gucken, da kam der nächste Fragenkatalog", erklärte er im Netz.

Trotz all dieser Mühe ist das Experiment "Hochzeit auf den ersten Blick" letztendlich für Ralf gescheitert. Dennoch kann er im Promiflash-Interview ein positives Fazit ziehen: "Ich würde das immer wieder machen. 'Hochzeit auf den ersten Blick' war eine so wunderbare Reise. Manuela ist eine wunderbare Frau und ich bin froh, sie als Teil meines Lebens zu haben."

Sat.1 Ralf, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2021

Instagram / aron.schweizer.hadeb Aron Schweizer, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Ralf und Manuela, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2021

