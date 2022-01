Endlich gibt Nathalie Volk (25) weitere Details zu ihrem Liebesglück preis! Nachdem die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin im Oktober die Trennung von ihrem Ex Timur bekannt gegeben hatte, blieb sie nicht lange allein. Bereits im Januar teaserte die Reality-TV-Bekanntheit an, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Am Sonntag bestätigte sie dann mit einem Pärchen-Pic, dass sie mit dem Unternehmer Samuel Levy zusammen ist. Wenige Tage nach dem Liebes-Outing sprach das Paar nun ganz offen über seine Beziehung!

Im Gala-Interview ließen die zwei Turteltauben ihre Fans an ihrem Glück teilhaben. "Sammy ist interessant und geheimnisvoll. [...] Außerdem ist er vergleichsweise zu meinen Ex-Partnern überaus intelligent", schwärmte Nathalie. Sie liebe es, viel Zeit mit dem 24-Jährigen zu verbringen. Ihrem Freund scheint es da ganz genauso zu gehen. "Sie hat ein großes Herz und viel Liebe zu geben. Vielleicht war das etwas, was ich bei einer Frau lange vermisst habe", meinte Samuel.

Zwischen dem Model und dem Frankfurter scheint es tatsächlich ziemlich ernst zu sein. Das Paar denkt sogar schon über seine gemeinsame Zukunft nach! "Wir haben Pläne, zusammenzuziehen. Wo genau, möchte ich aus privaten Gründen erst mal nicht verraten", erzählte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin.

