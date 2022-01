Sie schwärmt von ihrer neuen Rolle! Die Reality-TV-Bekanntheit Georgina Fleur (31) sorgt mit ihrem Privatleben ständig für Schlagzeilen. Trotz einiger Beziehungskrisen mit On-Off-Partner Kubilay Özdemir begrüßten sie vor einigen Monaten eine gemeinsame Tochter auf der Welt. Die Baby-News überraschten wohl viele ihrer Fans. Nun gab es erneut eine unerwartete Aussage von der frisch gebackenen Mutter: Georgina scheint es zu bereuen, erst jetzt Mama geworden zu sein!

In der RTL-Show "Das Klassentreffen der Dschungelstars - Jetzt wird ausgepackt" sprach Moderatorin Olivia Jones (52) Georginas Mama-Dasein an. Die Rothaarige erklärte daraufhin ehrlich: "Das ist eigentlich total entspannt, ich hätte früher Mama werden sollen. Das ist für mich wirklich wunderschön. Ich bin jetzt seit vier Monaten Mutter und ich bin sehr glücklich, ich liebe meine Kleine über alles", zeigte sie sich entzückt von ihrem Nachwuchs.

Doch aus dem Schwärmen war Georgina noch längst nicht raus. So betonte sie zudem: "Das ist wirklich für mich die schönste Lebensaufgabe, die ich jemals hatte in meinem Leben." Selbstverständlich wurde auch ihre schwierige Beziehung zu Kubi thematisiert. Da die Dreharbeiten aber nun schon ein paar Wochen her sind, hatte die 31-Jährige nicht allzu viel zu sagen: "Ja, ist alles ok. Es ist kompliziert."

Instagram / georginafleur.tv Reality-TV-Bekanntheit Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter am Strand

Instagram / georginafleur.tv Kubilay Özdemir und Georgina Fleur in Dubai

