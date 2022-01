Fängt er noch mal von vorne an? Kody Brown (53) wurde durch die Serie Alle meine Frauen berühmt. Darin wird vor allem Kodys polygame Beziehung zu Meri (51), Christine (49), Janelle (52) und Robyn (43) thematisiert. Doch es scheint nicht mehr zu passen zwischen den Eheleuten. Nachdem Christine bereits die Reißleine gezogen und den 18-fachen Vater verlassen hat, haben auch Meri und Janelle mehrfach ihre Beziehung zu ihm kritisiert. Insidern zufolge soll Kody nun darüber nachdenken, einen Neustart mit anderen Frauen zu beginnen!

Wie Us Weekly von einer Quelle erfahren hat, soll das polygame Familienoberhaupt nicht erfreut über die Entwicklungen in seinen Beziehungen sein: "Er ist nicht glücklich mit den anderen Frauen, die ihm drohen, ihn zu verlassen." Aus diesem Grund überlege Kody nun, mit neuen Frauen komplett neu anzufangen. Nachdem neben Christine und Meri nun auch Janelle öffentlich verkündete, dass sie bereit sei für eine Trennung, wolle der 53-Jährige dem Insider zufolge "mit Frauen zusammen sein, die die Tatsache akzeptieren können, dass er sich zu Robyn am meisten hingezogen fühlt." Für diese hatte er sich sogar von seiner ersten Frau Meri scheiden lassen, um sie legal heiraten zu können.

Doch trotz dieser Schwierigkeiten scheinen sich zumindest die Co-Ehefrauen noch gut miteinander zu verstehen und verbringen des öfteren Zeit miteinander. So hat Janelle Silvester bei Kodys Ex-Frau Christine verbracht. Das soll allerdings dem Familienoberhaupt so gar nicht gefallen haben.

Getty Images Meri Brown, Janelle Brown, Kody Brown, Christine Brown und Robyn Brown in Beverly Hills, 2010

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Getty Images Robyn Brown, Meri Brown, Kody Brown, Christine Brown und Janelle Brown, 2012

