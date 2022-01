Jetzt äußert sich auch Dieter Schroth (73). Derzeit geht es im Dschungelcamp heiß her und die Promis mussten sich den ersten Prüfungen stellen. Im Camp blieb aber auch viel Zeit für ruhige Gespräche – so plauderte Harald Glööckler (56) bereits aus, dass er derzeit ziemliche Eheprobleme mit seinem Mann Dieter habe. Der Designer sprach offen über seine Gefühlslage, was sein Partner vor dem Fernseher in Deutschland live mitbekam: Nun erklärte Haralds Mann seine Sicht der Dinge!

Bild fragte den 73-Jährigen, wie er die Worte von seinem Liebsten aufgefasst hat. "Ich war überrascht, was Harald mich betreffend sagte. Ich werde alles zuerst mit ihm besprechen, wenn er wieder zu Hause ist", beteuerte Dieter. Zuvor hatte er miterleben müssen, wie der Mode-Mogul vor laufender Kamera betonte, an dem Format mitzumachen, um ein wenig Abstand von seinem Ehemann zu bekommen und die Beziehung zu überdenken.

Aber Dieter zeigt sich dennoch optimistisch und zweifelt nicht an der Beziehung, die schon seit 35 Jahren währt. "Wir haben immer zusammengehalten. In guten wie schlechten Zeiten. Wir werden auch jetzt alles, was anfällt, fair lösen", erklärte er demnach.

Getty Images Dieter Schroth, Harald Glööcklers Ehemann

Getty Images Dieter Schroth und Harald Glööckler, 2015

Dschungelcamp, RTL Harald Glööckler im Dschungelcamp in Südafrika

