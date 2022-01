Seine Wandlung war die beeindruckendste Überraschung bei Temptation Island V.I.P. Juliano Fernandez war sich zu Beginn des Fremdflirt-Experiments nicht einmal sicher, ob er seine Freundin Sandra Janina (22) wirklich liebt. In der Sendung stellte er dann aber fest, dass er doch große Gefühle für die Love Island-Bekanntheit hat. Das kam für beide anscheinend überraschend. Im Promiflash-Interview verriet das Paar, dass es nicht von einem so glücklichen Ende der Show ausgegangen war.

"Ich dachte nach dem, was er mir vor der Show gesagt hat, dass wir getrennt dort rausgehen", erklärte Sandra im Gespräch mit Promiflash. Das Wiedersehen wäre für sie deshalb ein besonderes Erlebnis gewesen: "Ich glaube, so glücklich hab ich ihn bei meinem Anblick noch nie gesehen." Juliano sei wie ausgewechselt gewesen. "Eigentlich ist er immer so stumpf und kalt – aber an dem Abend war er so emotional", freute sie sich. Der Are You The One?-Kandidat habe wohl endlich erkannt, was er an seiner Freundin habe.

Juliano zeigte gegenüber Promiflash ebenfalls große Gefühle: "Die Zeit ohne Sandra war ein absoluter Albtraum, das würde ich nie wieder machen!" Er schäme sich sehr dafür, dass er die Beauty an ihrem Selbstwert zweifeln ließ. Seine auf allen Ebenen entfachte Liebe kam für den 22-Jährigen genauso überraschen wie für seine Partnerin. "Nie im Leben hätte ich damit gerechnet. Ich dachte tatsächlich, ich würde als Single rausgehen und mein Partyleben vermissen", gab er zu.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Temptation Island V.I.P., RTL Juliano Fernandez und Sandra Janina beim "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer

RTL / Frank Fastner Juliano Fernandez und Sandra Janina

Temptation Island V.I.P., RTL Juliano Fernandez und Sandra Janina, "Temptation Island V.I.P."-Stars

