Sie hat einiges durchgemacht! Jamie Lynn Spears (30) hat in den letzten Monaten vor allem mit ihrer Biografie "Things I Should Have Said" für Schlagzeilen gesorgt. Nun sind die Memoiren von Britney Spears' (40) kleiner Schwester veröffentlicht. Seitdem spricht Jamie Lynn auch in Interviews offen über ihre Vergangenheit. Vor allem ein Ereignis hat sich bei der Schauspielerin eingebrannt: Als sie mit 16 schwanger wurde, haben ihre Eltern sie weggesperrt!

Im Podcast "Call Her Daddy by Alex Cooper" beschrieb die zweifache Mutter die schwierige Zeit während ihrer ersten Schwangerschaft im Jahr 2008. Nachdem ihre Eltern davon erfahren hatten, hätten sie Jamie Lynn weggesperrt. Grund dafür sei ihre große Schwester Britney gewesen, die zu diesem Zeitpunkt einen Zusammenbruch erlitten hatte. "Die Dinge sind völlig außer Kontrolle geraten", erzählte die heute 30-Jährige: "Meine Eltern haben mich wie eine Prinzessin weggesperrt." Kurz vor der Geburt ihrer Tochter konnte sich Jamie Lynn dann aber von der Vormundschaft ihrer Eltern befreien lassen. Die einleitenden rechtlichen Schritte waren allerdings ohne das Wissen ihrer Eltern passiert: Die Süße Magnolien-Bekanntheit hatte sich einer Notlüge bedient und behauptet, zum Arzt zu müssen, obwohl sie sich in Wahrheit mit einem Anwalt traf.

Auch heute noch ist das Verhältnis zwischen Jamie Lynn und ihrer Familie angespannt. Vor allem die Veröffentlichung ihres Buches hat für noch mehr Ärger gesorgt. Besonders ihre große Schwester Britney ist alles andere als begeistert und drohte der Schauspielerin sogar bereits mit einem Anwalt.

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Getty Images Britney und ihre Schwester Jamie Lynn Spears bei den Kid's Choice Awards in Santa Monica 2003

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears im Juli 2021

