Amira Pocher (29) hat eine Auszeit offenbar gerade bitternötig. Vor wenigen Tagen meldete sich die Moderatorin total traurig in ihrer Social-Media-Story zu Wort. Die Frau von Comedian Oliver Pocher (43) mache gerade eine schwere Zeit durch und habe viel geweint. Was genau passiert ist und warum es ihr so schlecht damit geht, hat Amira bisher aber nicht verraten. Jetzt scheint sie sich mit einem Familienurlaub ablenken zu wollen – aber halt: Müsste sie nicht eigentlich für ihre Let's Dance-Teilnahme trainieren?

Schon im Februar startet die neue Staffel der RTL-Tanzshow und für gewöhnlich starten die Promis einige Wochen vorher ins harte Training mit den Profis – in ihrer derzeitigen Situation muss die 29-Jährige sich aber offenbar noch einmal eine richtige Pause gönnen und Kräfte für die kommenden Wochen sammeln. In ihrer Instagram-Story meldete sie sich nicht nur beim Kofferpacken und auf dem Flug, sondern gab auch schon ein paar Urlaubseindrücke aus dem Oman preis. Amira filmte sich und ihr Baby, aber auch Olli und das ausgiebige Frühstück in ihrer Unterkunft. Auch den traumhaften Pool und die Landschaft im Hintergrund präsentierte die gebürtige Österreicherin ihren Fans.

Aber nicht nur die Reise mit ihren Liebsten – auch ihre Community gibt Amira aktuell wohl viel Kraft. In ihrer Story bedankte sie sich für die zahlreichen Nachrichten und guten Wünschen, die sie in den vergangenen Tagen erreicht haben. "Das hilft mir gerade enorm!", schrieb sie und fügte der Botschaft ein Herz-Emoji hinzu.

Instagram / amirapocher Amira Pocher hinter den "Let's Dance"-Kulissen

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher bei "Pocher – Gefährlich ehrlich!"

Lenthe, Andre / ActionPress Amira Pocher im September 2020

