Der Tod von Meat Loaf hinterlässt eine große Lücke. Der US-Amerikaner zählte zu den berühmtesten Musikern seiner Zeit: Mit Hits wie "I'd Do Anything For Love" bewegte er unzählige Fans. Das war aber nicht sein einziges Talent: Auch als Schauspieler wirkte er in unzähligen namhaften Produktionen wie "Fight Club" mit. Nun erreichte seine Fans allerdings eine traurige Nachricht: Im Alter von 74 Jahren ist der Sänger nun verstorben, wie seine Familie auf Facebook bekannt gab. "Mit gebrochenem Herzen müssen wir mitteilen, dass der unvergleichliche Meat Loaf letzte Nacht gestorben ist. Seine Frau Deborah war an seiner Seite. Die Töchter Pearl und Amanda und enge Freunde waren die letzten 24 Stunden bei ihm", hieß es weiter in dem Statement.

