Wieso reagiert Tara Tabitha (28) so emotional? Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin traf im Dschungelcamp auf den Ex-Bachelorette-Beau Filip Pavlovic (27). Die zwei entwickelten sich schnell zu den Camp-Turteltauben, zwischen ihnen sprühten augenscheinlich die Funken. Jedoch kam es am Montag zur ersten kleinen Krise zwischen den beiden: Weil Filip nicht zum Wäschewaschen mitkommen wollte, brach die Influencerin in Tränen aus. Ihre Dschungelbegleitung erklärte nun, woran das liegt: Tara braucht wohl sehr viel Aufmerksamkeit.

Im offiziellen Podcast "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Der Podcast" kommt Taras enger Freund Alex Damm auf die Tränen-Situation zu sprechen: "Sie ist sehr empathisch. Sie will von einem Boy viel Aufmerksamkeit haben." Von Filip kommt aber offenbar einfach nicht genug davon – daher denke sie sich dann, dass das eh nichts wird. "Deshalb ist sie wahrscheinlich ein bisschen mehr enttäuscht und traurig, weil sie schon gedacht hat, das könnte ein bisschen mehr werden und jetzt gibt er ihr nicht die Zuneigung, die sie verdient und braucht", fuhr Alex fort.

Tara wolle eben nicht nur einen Dschungel-Flirt – das ergebe für sie keinen Sinn. "Wenn sie sich darauf einlässt, will sie, dass es danach auch weitergeht. Wenn sie merkt, das geht nicht viel weiter, dann lässt sie sich auf die Situation absolut nicht ein", machte Alex mehr als deutlich.

RTL Filip Pavlovic und Tara Tabitha im Dschungelcamp 2022

Dschungelcamp, RTL Tara Tabitha und Filip Pavlovic bei einer Massage

Dschungelcamp, RTL Tara Tabitha und Filip Pavlovic auf einer Pritsche

