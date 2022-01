Sie zeigt einfach zu gern, was sie zu bieten hat! Seitdem Rebel Wilson (41) 2020 zu ihrem "Jahr der Gesundheit" erklärt hatte, purzelten bei ihr nur so die Pfunde. Mittlerweile hat die Schauspielerin über 30 Kilo abgenommen und präsentiert das auch stolz ihren Fans. Immer öfter trägt die Beauty nämlich eng anliegende Outfits und setzt so ihre Kurven gekonnt in Szene – so wie vor wenigen Tagen wieder: Rebel machte eine äußerst gute Figur in einem Sport-Set.

Paparazzi erwischten die 40-Jährige am Montag ziemlich relaxt in Los Angeles. Auf den Aufnahmen flaniert die Pitch Perfect-Darstellerin ganz entspannt durch die Straßen und gönnt sich ein Bananenbrot. Dabei rockt die Blondine einen mintfarbenen Jogger und schwarze Turnschuhe. Vor allem ihr mittlerweile ziemlich erschlankter Body wird mit dieser lässigen Kombi perfekt in Szene gesetzt.

Doch wie hat es Rebel eigentlich geschafft, ihr Gewicht so drastisch zu reduzieren? "Der Arzt sagte zu mir: 'Rebel, der beste Weg für Sie, unerwünschtes Körperfett zu verlieren, ist einfach zu Fuß zu gehen'", hatte die gebürtige Australierin in einer Folge der Apple-Fitness+-Audioserie "Time to Walk" verraten.

Getty Images Rebel Wilson im Dezember 2021 in Sydney

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

