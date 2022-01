Wagen Brenda Song (33) und Macaulay Culkin (41) schon bald den nächsten Schritt? 2017 wurden die ersten Liebes-Gerüchte um die beiden Schauspieler laut – inzwischen haben der Kevin - Allein zu Haus-Star und die einstige "Hotel Zack & Cody"-Darstellerin einen gemeinsamen Sohn namens Dakota, der im April 2021 zur Welt kam. Wollen die beiden nun etwa bald heiraten? Brenda wurde nämlich mit einem Ring am Finger gesichtet!

Die US-Amerikanerin wurde von Paparazzi abgelichtet, wie sie am Montag gemütlich durch Los Angeles schlenderte. Auf den Fotos, die unter anderem The Sun vorliegen, trägt sie ein schwarzes Outfit mit einem coolen roten Mantel – das Augenmerk der Fotografen lag aber nicht auf Brendas hippem Look, sondern auf einem ganz besonderen Schmuckstück: An ihrem linken Ringfinger trug Brenda nämlich einen XXL-Diamantenring.

Das Paar selbst äußerte sich noch nicht – generell halten Brenda und Macaulay ihr Privatleben aber aus der Öffentlichkeit heraus. Dementsprechend hatten die zwei die Schwangerschaft auch geheim gehalten und die Baby-News erst nach der Geburt mit ihren Fans geteilt.

Anzeige

Marksman/Snorlax / MEGA Macaulay Culkin und Brenda Song 2019 im Disneyland

Anzeige

Getty Images Brenda Song, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin bei den American Music Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de