Nathalie Volk (25) schwebt wieder auf Wolke sieben! Nachdem die Beauty bereits einige Monate von ihrem ehemaligen Verlobten Timur A. getrennt war, enthüllte sie nun die Identität ihres neuen Lovers: Es ist Samuel Levy! Den Frankfurter kennt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin schon seit Längerem. Doch Nathalies Ex scheint von dem neuen Liebes-Glück seiner Verflossenen gar nicht begeistert zu sein. Im Netz veröffentlichte Timur nun einen vielsagenden Beitrag!

In einer Instagram-Story war der Rocker vor einem Spiegel stehend im Fitnessstudio zu sehen. Auf den ersten Blick ist dies erst einmal nichts besonderes, wäre da nicht der Song, den Timur zur Hinterlegung ausgewählt hat. Denn darin ist die Zeile "Selber schuld, er ist verliebt in meine Bad Bitch" des Hamburger Rappers Kalim zu hören. Hat Timur hier etwa eine ganz bewusste Lied-Auswahl getroffen und stichelt damit gegen seine Ex und deren neue Liebelei? Darüber lässt sich nur mutmaßen, aber verdächtig ist es allemal.

Der neue Mann an Nathalies Seite ist jedenfalls äußerst angetan von seiner Herzensdame. Im Gespräch mit Bild schwärmte er von der dunkelhaarigen Schönheit. Und auch die 25-Jährige fand liebe Wort für ihren neuen Freund. Gegenüber Gala betonte sie: "Sammy ist interessant und geheimnisvoll. [...] Außerdem ist er vergleichsweise zu meinen Ex-Partnern überaus intelligent."

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Januar 2022

Instagram / timur_akbulut_frontline Timur A., Mai 2020

Instagram / sammyxlevy Samuel Levy und Nathalie Volk

