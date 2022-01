Sie genoss diesen besonderen Tag wohl sehr! Michelle Hunziker sorgte zuletzt mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Die Moderatorin und ihr Noch-Ehemann Tomaso Trussardi (38) gaben nach rund acht Jahren ihre Trennung bekannt. Während die Beauty vor Kurzem noch ihren Ehering trug, wurde der Unternehmer bereits mit einer anderen Dame gesichtet. Trotz allem schien Michelle (45) an ihrem 45. Geburtstag sehr glücklich zu sein!

Paparazzi erwischten die Blondine am 24. Januar, ihrem Ehrentag, in Mailand. Als Michelle an der Partylocation ankam, strahlte sie bis über beide Ohren! Von Liebeskummer oder Herzschmerz war in ihrem Gesicht nichts zu sehen. Auch ihre Tochter Aurora Hunziker (25) und ihr Freund Goffredo Cerza waren anwesend, um die TV-Bekanntheit zu feiern.

Von Michelles Ex fehlte jede Spur. Dabei gratulierte Tomaso ihr noch auf Social Media mit lieben Worten: "Alles Liebe an diese wundervolle Frau", schwärmte der 38-Jährige. Zwischen ihm und der gebürtigen Schweizerin scheint demnach wohl kein böses Blut zu fließen.

Michelle Hunziker, Moderatorin

Goffredo Cerza und Aurora Hunziker, Januar 2022

Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi im Mai 2013 in Venedig

