Haben ihre Geschwister etwa schon aus Versehen das Geschlecht von Kylie Jenners (24) Baby verraten? Die Reality-Beauty erwartet gemeinsam mit ihrem Freund Travis Scott (30) zurzeit Baby Nummer zwei. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, hat die Unternehmerin bislang noch nicht preisgegeben. Ein Shopping-Trip ihrer Schwestern Khloé Kardashian (37) und Kendall Jenner (26) sorgt nun aber für Spekulationen: Bekommt Kylie etwa ein Mädchen?

Wie diese Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, wurden Kendall und Khloé am Sonntag in Los Angeles beim Shoppen abgelichtet. Die beiden stöberten durch einen Laden für Babybedarf und schauten sich dabei vor allem rosafarbene Dinge an. Ob Khloé und Kendall möglicherweise nach Babygeschenken für ihre kleine Schwester gesucht haben? Dann könnten die vielen Sachen in Rosa für ein Mädchen sprechen. Vor allem eine rosafarbene Puppe schien es Khloé besonders angetan zu haben. Sie zog sogar ihre Mutter Kris Jenner (66) per Videoanruf zurate. Was die beiden später tatsächlich gekauft haben, ist nicht klar. Kendall verließ das Geschäft allerdings mit zwei Tüten. Die Schwestern wurden währen ihres Shopping-Trips mit Kameras begleitet – wahrscheinlich für ihre neue Reality-TV-Show.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass Spekulationen über das Geschlecht von Kylies Baby aufkommen. Auch auf Kylies Babyparty haben einige Fans schon rosafarbene Details bemerkt – woraufhin die Gerüchteküche natürlich zu Brodeln begann.

John Sciulli/Getty Images for Calvin Klein) Khloé Kardashian und Kendall Jenner im April 2015

Instagram / kimkardashian Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kourtney und Kim Kardashian und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Oktober 2021

