Sie ist überglücklich für ihre Schwester! Vor wenigen Stunden machte eine zuckersüße Nachricht die Runde: Nicky Hilton (38) und ihr Ehemann James Rothschild erwarten ihr drittes gemeinsames Kind. Viel über ihr Babyglück ist bisher nicht bekannt – nur, dass sich ihre Schwester Paris Hilton (40) tierisch auf den Familienzuwachs freut: Im Netz widmet Paris ihrer kleinen Schwester nämlich ein paar rührende Zeilen!

Via Instagram teilt die Hotelerbin ihre Freude mit der ganzen Welt. Zu einem Babybild von sich und Nicky schreibt die 40-Jährige: "Ich freue mich so sehr für meine Schwester Nicky und ihren Ehemann James, die heute verkündet haben, dass ihr drittes Kind unterwegs ist!" Paris liebe es, Tante zu sein und könne es kaum noch erwarten, das neue Baby in der Familie begrüßen zu können.

Bisher haben sich weder James noch Nicky zu den Babynews geäußert. In einem früheren Interview mit Promiflash betonte die heute 38-Jährige aber, wie sehr sie mittlerweile in ihrer Rolle als Mutter aufgeht. "Ich liebe es, Mutter von zwei kleinen Mädchen und Ehefrau zu sein. Viele Dinge haben sich verändert", verriet Nicky happy.

X17 James Rothschild und Nicky Hilton bei Paris' Hochzeitsfeier

Instagram / nickyhilton Nicky Hiltons Töchter, 2021

Getty Images Paris und Nicky Hilton im Juni 2021

