Hat der Rosenkrieg damit ein Ende? Kelly Clarkson (39) reichte im Juni 2020 die Scheidung von ihrem Ehemann Brandon Blackstock (45) ein. Seitdem kämpfen die Ex-Partner erbittert um Geld und andere materielle Güter. Besonders eine Ranch in Montana, auf der Brandon aktuell noch wohnt, stand immer wieder im Fokus der Streitigkeiten. Im Oktober 2021 sah es zunächst so aus, als hätte Kelly das Land für sich gewonnen – doch dann hatte die Sängerin es nicht geschafft, seinen Auszug zu erwirken. Jetzt haben sich Kelly und Brandon offenbar doch noch geeinigt.

Wie People berichtete, hat Kelly jetzt zugestimmt, ihrem Ex 5,12 Prozent der Ranch zuzusprechen. Das ist zwar sehr weit weg von seinen verlangten 50 Prozent, aber immerhin ein kleiner Teil des Besitzes. Da die Ranch rund 16 Millionen Euro wert ist, entspricht Brandons Anteil damit circa 800.000 Euro. Wenn die Musikerin die Ranch also verkauft, fällt ihrem Ex-Mann dieser Anteil zu. Die Dokumente seien von den beiden Partnern und dem betreffenden Richter in Los Angeles bereits unterschrieben worden.

Zumindest dieser Kampf scheint nun also ein Ende gefunden zu haben. Doch auch abseits davon hatte Kelly sehr mit der Trennung zu kämpfen. Die Talkmasterin äußerte sich schon mehrmals, wie schmerzhaft die Zeit für sie gewesen sei. "Ich werde für immer Single bleiben", verkündete sie sogar.

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson im Januar 2018

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarkson mit ihren Kindern Remington und River

Getty Images Kelly Clarkson im Oktober 2020

