Damit sorgten Nick Jonas (29) und Priyanka Chopra (39) für eine faustdicke Überraschung! 2018 gaben sich der Musiker und die Schauspielerin romantisch das Jawort. Zuletzt kursierten jedoch immer wieder Gerüchte, dass sich der Jonas Brothers-Sänger und seine Gattin getrennt haben. Vor wenigen Tagen verkündeten sie dann aber süße News: Die beiden sind dank einer Leihmutter erstmals Eltern geworden. Diesen Wunsch hatten Nick und Priyanka schon sehr lange!

Ein Insider berichtete jetzt diesbezüglich gegenüber People: "Nick und Priyanka haben sich schon seit einiger Zeit ein Baby gewünscht." Am Samstag hatte das Paar sein erstes gemeinsames Kind begrüßt – damit ging für die zwei ein großer Traum in Erfüllung. "Sie waren beide wirklich begierig darauf, Eltern zu werden", erklärte der Informant. Mit der Geburt ihrer Tochter läuteten die zwei Berühmtheiten ein neues Kapitel in ihrer Beziehung ein.

"Nick und Priyanka sind definitiv bereit für diese neue Herausforderung in ihrem Leben. Es ist etwas, das sich beide gewünscht haben", verriet die Quelle weiter. In dieser neuen und aufregenden Situation sind ihnen besonders Nicks Brüder Joe (32) und Kevin (34) eine große Hilfe – sie geben den frischgebackenen Eltern fleißig Tipps.

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas, Thanksgiving 2021

Getty Images Nick, Joe und Kevin von den Jonas Brothers in Los Angeles, 2021

