Schauspielerin Lily James (32) zeigt sich wieder von ihrer besten Seite! Bald wird die hübsche Brünette die Rolle von Pamela Anderson (54) herself übernehmen – in der Miniserie "Pam & Tommy". Im ersten Teaser sah die "Mamma Mia"-Darstellerin der Baywatch-Nixe bereits zum Verwechseln ähnlich. Und auf dem roten Teppich legte die Schauspielerin nun noch einen drauf: Lily zeigte sich in einem verführerischen Bondage-Outfit!

Lily wählte für die Premiere ihres neuen Serienhits einen extravaganten Look. Die 32-Jährige trug ein silbernes, metallisches Kleid, das durch die verschiedenen Cut-Outs und Riemen an Bondage-Style erinnert. Damit präsentierte sich die Schauspielerin ähnlich sexy, wie es auch von ihrer Serienrolle Pamela zu erwarten wäre. Um das Outfit zu komplementieren, kombinierte die Beauty dazu einen pinkfarbenen Blazer, der ebenfalls ausgeschnittene Details enthielt. Serienkollege Sebastian Stan (39) zeigte sich neben ihr ganz elegant in einem grauen Anzug.

Bis zum Start von "Pam & Tommy" müssen sich die Fans nicht mehr allzu lange gedulden. Ab dem 2. Februar ist die Serie bereits in den USA zu sehen und startet dann etwas zeitversetzt auch bei uns auf Disney+. Die Inszenierung der turbulenten Liebesromanze zwischen Pamela und Tommy Lee (59) dürfte auf jeden Fall vielversprechend werden!

Getty Images Lily James in London, 2015

Instagram / lilyjamesofficial Lily James in einem extravaganten Outfit

Disney Lily James als Pamela Anderson in "Pam & Tommy"

