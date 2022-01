Malia Obama (23) weiß, was ihr steht! Die Harvard-Studentin hat ihren ganz eigenen Stil entwickelt. Sah man die älteste Tochter des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama (60) während seiner Amtszeit oftmals in schicken Kleidchen und eleganter Abendrobe, hat sie sich nun für einen völlig anderen Kleidungsstil entschieden: Malia wurde vor wenigen Tagen in einem lässig-lockeren Look bei einem entspannten Treffen mit Freunden gesichtet!

Vor wenigen Tagen erwischten Paparazzi Malia in Los Angeles bei einem entspannten Kaffee-Treff mit ihren Freunden. Auf den Fotos sieht man die 23-Jährige im angesagten Streetstyle – bestehend aus Sportschuhen, beigefarbenen High-Waist-Jeans im Used-Look und einer bauchfreien Jacke in Grau. Eine raffinierte Besonderheit ist allerdings auf den ersten Blick nicht zu erkennen: Die Raffung an der Hose entsteht durch einen Gürtel, der sich am Rücken binden lässt. Eine große Cotton Bag rundet das Freizeitoutfit ab.

Erst vor Kurzem hatte Malias Mutter, Michelle Obama (58), erzählt, wie schwer es gewesen sei, ihre Töchter im Weißen Haus großzuziehen: "Wir mussten uns Gedanken darüber machen, auf welche Partys sie gehen, ob es dort Alkohol gibt, ich musste wissen, wer die Eltern sind, also war jedes Wochenende hart für mich."

7/MEGA TheMegaAgency.com Collage: Malia Obama, Januar 2022

Instagram / michelleobama Barack, Sasha, Malia und Michelle Obama

Instagram / barackobama Barack und Michelle Obama mit ihren Kindern Malia und Sasha

