Fast eine Woche sitzen die Stars nun schon im Dschungelcamp – und auch an Tag fünf gab es wieder einige High- und Lowlights! Nachdem an Tag vier der überraschende Rausschmiss von Janina Youssefian (39) in aller Munde gewesen war, glätteten sich die Wogen in der Folge darauf wieder ein wenig. Auch Harald Glööckler (56) kam endlich mal wieder zu Wort und überraschte die Zuschauer und Pritschen-Nachbar Eric Stehfest (32) mit einem Esoterik-Talk der Extraklasse. Ob er damit nach wie vor der Promiflash-Favorit für den Dschungel-Thron bleibt?

Im Zentrum der fünften Ausgabe stand aber ganz klar wieder das emotionale Hin und Her zwischen Filip Pavlovic (27) und seiner Busch-Lady Tara Tabitha (28). Einmal mehr vergoss das Ex on the Beach-Babe Tränen wegen ihres Bachelor-Boys. Dank Vermittler Harald konnten die zwei Vielleicht-Turteltauben ihre Differenzen aber vorerst aus der Welt schaffen – dafür gab's sogar ein Küsschen von Filip auf Taras Stirn.

Doch auch ohne Janina flogen in dieser Episode die Fetzen. Immer im Zentrum der hitzigen Diskussionen: Anouschka Renzi (57)! Erst legte sich die Berlinerin mit Linda Nobat (27) an, weil ihr deren laute Stimme auf den Sack ging, dann kam es nachts am Lagerfeuer noch zu einer Grundsatzdiskussion mit Jasmin Herren (43). Laut Willis (✝45) Witwe lasse sich der einstige Filmstar zu sehr bedienen und sei absolut nicht selbstständig. Ob Anouschka deswegen noch weiter in der Gunst der Zuschauer sinkt? Stimmt jetzt für euren Favoriten für die Dschungelkrone ab!

