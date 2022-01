Céline Dion (53) kann kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht! Mit ihrem verstorbenen Ehemann René Angélil (✝73) hat die Musikerin drei Söhne – nach ihrem Erstgeborenen René-Charles (21) erblickten im Jahr 2010 die Zwillinge Eddy (11) und Nelson (11) das Licht der Welt. Mit ihren Kindern zeigt sich die "My Heart Will Go On"-Interpretin nur selten in der Öffentlichkeit. Zum 21. Geburtstag ihres Ältesten machte Céline nun aber eine Ausnahme und zeigte einen privaten Schnappschuss mit René-Charles!

Via Instagram teilte die 53-Jährige ein Foto, das kurz nach der Entbindung entstanden ist. Darauf ist Céline mit ihrem Mann zu sehen, während beide auf ihr neugeborenes Baby blicken. "21 traumhafte Jahre sind bereits vergangen. Wir haben dir das Leben geschenkt. Vielen Dank, dass du uns das wunderbare Geschenk gemacht hast, deine Eltern zu werden", schrieb sie zu dem Foto. Seit dem Tag von René-Charles' Geburt sei sie richtig aufgeblüht.

"Deine Intelligenz, deine Großzügigkeit, dein Mut und deine Sensibilität rühren mich immer wieder aufs Neue", schwärmte die Sängerin weiter und gratulierte ihrem Spross auch im Namen seiner Geschwister und seines verstorbenen Vaters. Dieser erlag im Januar 2016 seinem Krebsleiden.

Instagram / celinedion Céline Dion mit ihren drei Söhnen am sechsten Geburtstag der Zwillinge

Instagram / celinedion Céline Dion und ihr Mann René Angélil nach der Geburt ihres Sohnes

Getty Images René Angélil und Céline Dion im Juni 2006

