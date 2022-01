Wie steht es aktuell um Khloé Kardashian (37)? Eines ist sicher: Die vergangenen Monate waren für die US-amerikanische Reality-TV-Bekanntheit nicht gerade einfach: Es kam heraus, dass ihr Ex-Partner Tristan Thompson (30) noch während ihrer Beziehung eine Affäre mit Maralee Nichols hatte, aus der ein Kind entstand. Khloé stand danach öffentlich als betrogene Frau da, verriet jedoch jetzt endlich ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen zu wollen. Doch offenbar setzte ihr die letzte Zeit sehr zu. Fans fiel jetzt auf: Khloé hat stark an Gewicht verloren.

Grund für die Sorge: Khloé postete um 5:49 Uhr Ortszeit einen Clip auf Instagram, den sie in einem Fitnessstudio aufgenommen hat. In dem Clip läuft der Keeping up with the Kardashians-Star auf einem Fitness-Treppensteiger. "Es ist noch früh, aber wir tun es", schrieb die Mutter motiviert zu dem Video. Daraufhin teilte Khloé außerdem einen Clip, in dem ihre Taille mit deutlich zu sehenden Rippen zu erkennen war. Das brachte ihre Follower dazu, einige besorgte Kommentare zu posten.

"Khloé, du bist dünner als sonst. Was ist mit dir los, Süße?", fragte ein Fan die Schwester von Kim Kardashian (41). Ein anderer vermutete, dass die 37-Jährige aufgrund der Schlagzeilen um Tristan wohl den Appetit verloren habe. Bei einem waren sich alle ihre Follower jedoch einig: Sie wünschten sich nur, dass es ihrer Khloé gut geht!

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Fitnessstudio

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Sternchen

