Hat sie ihren Fans diese Neuigkeiten vorenthalten? Laura Müller (21) und ihr Partner Michael Wendler (49) kündigten im vergangenen Dezember eine große Neuigkeit an. Damals spekulierten viele Follower des Paares, dass die Beauty Nachwuchs erwarten könnte. Dass es sich damals nicht um Babynews handelte, enttäuschte viele. Doch jetzt scheint aus den Gerüchten Wirklichkeit zu werden: Auf verdächtigen Bildern sieht es aus, als wäre Laura ziemlich schwanger!

Aktuelle Fotos, die Promiflash vorliegen, zeigen eine Frau, die Laura verblüffend ähnlich sieht. Zudem erfuhr Promiflash, dass die Bilder in einer Mall in Cape Coral entstanden sind – dem Ort in Florida, in dem Michael und seine Frau leben! Accessoires wie die auffällige Sonnenbrille, die Louis-Vuitton-Handtasche und der Style der abgelichteten Person weisen zudem auf die 21-Jährige hin. Außerdem habe sie im Supermarkt beim Telefonieren Deutsch gesprochen.

Eine mögliche Schwangerschaft dürfte für die Wendlers und ihre Follower einiges ändern: Schließlich haben Michael und Laura gerade damit begonnen, sich eine Karriere auf der Plattform OnlyFans aufzubauen. Ob es dort dann bald Baby-Content zu sehen gibt? Ziemlich ungewöhnlich, dass Lauras Schwangerschaft auf diesem Wege ans Licht käme, wäre es allerdings. Würden sich die Wendlers doch sicher eigentlich nicht die Gelegenheit entgehen lassen, die Neuigkeit selbst auf OnlyFans zu veröffentlichen.

Richard Ulkich Laura Müller oder eine Person, die ihr sehr ähnlich sieht, im Januar 2022

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

