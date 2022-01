Dieser Tag bleibt für viele unvergessen! Am 26. Januar 2020 ist Basketball-Superstar Kobe Bryant (✝41), seine Tochter Gianna Bryant (✝13) und sieben weitere Passagiere bei einem Helikopter-Absturz in Calabasas, Kalifornien ums Leben gekommen. Fans, Freunde und Familie können diesen Verlust bis heute nicht begreifen und erinnern sich am zweiten Todestag an die Sportlegende: Sängerin Ciara (36), Schauspielerin Gabrielle Union (49) und Co. widmen Kobe rührende Zeilen im Netz!

Via Instagram veröffentlicht die "Level Up"-Interpretin einen emotionalen Beitrag zu Kobes Todestag. Zu dem Basketball-Trikot des Verstorbenen schreibt die 36-Jährige: "Für immer und ewig in unseren Herzen – Kobe und Gigi!" Schauspielerin Gabrielle denkt an diesem Tag ebenfalls an den verstorbenen Sportler und die anderen Passagiere der abgestürzten Maschine. Auch Kobes ehemaliger Team-Kollege der Lakers, Lamar Odom (42), widmet ihm rührende Zeilen und schreibt: "Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an dich denke, mein Bruder."

Noch vor seinem Todestag hat sich auch seine Witwe Vanessa Bryant (39) gemeldet und einen rührenden Clip mit ihrem Gatten zu Mary J. Blige (51) Geburtstag geteilt. Bei einem Konzert der Rapperin hatten die zwei eine Menge Spaß und rockten im Publikum mit. Neben ihrer Textsicherheit wirkten die zwei aber auch überaus glücklich.

Anzeige

Getty Images Ciara, November 2021

Anzeige

Getty Images Lamar Odom, NBA-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Kobe Bryant mit seiner Familie, Februar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de