Kobe Bryant (✝41) hat seiner Frau rührende Zeilen hinterlassen! Anfang des Jahres musste Vanessa Bryant (38) einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Mann, Tochter Gianna (✝13) und sieben weitere Passagiere kamen bei einem tragischen Hubschrauberabsturz ums Leben. Wenige Wochen später nahmen Familie, Freunde und Fans bei einer großen Trauerfeier im Staples Center Abschied von den Todesopfern. Jetzt fand Kobes Witwe einen Brief, den der ehemalige Basketballprofi vor dem Unfall verfasst hat...

"Gestern habe ich einen Umschlag gefunden, mit der Aufschrift: 'An die Liebe meines Lebens'", erzählte Vanessa via Instagram. Um sich selbst ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk zu machen, wartete die Beauty mit dem Öffnen des Briefes bis zu ihrem Ehrentag ab. Das hinterlassene Papier der einstigen NBA-Legende zeigt laut Beschreibung der Witwe die Zeichnung eines Künstlers, auf der Vanessa von einem Engel gehalten wird – es wirkt fast so, als symbolisiere der Himmelsbote den Sportler, der auch nach dem Tod seine Frau weiterhin beschützen wird. "Ich vermisse die Liebe meines Lebens und meine süße kleine Mamacita", so die Vierfach-Mutter weiter.

In ihr neues Lebensjahr startete Vanessa mit ihren drei Mädchen an ihrer Seite. Doch der Schmerz über den Verlust der beiden anderen Familienmitglieder sitzt tief: "Ich wünschte, wir wären alle zusammen", gestand die 38-Jährige.

Getty Images Kobe Bryant, NBA-Legende

Instagram / vanessabryant Brief von Kobe Bryant an seine Frau Vanessa, Mai 2020

Instagram / vanessabryant Vanessa Bryant mit ihren drei Töchtern, Mai 2020



