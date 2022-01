Nadine Zucker (37) wagt in Sachen Beauty ein komplettes Makeover! In der Vergangenheit hat die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin schon eine riesengroße körperliche Veränderung durchgemacht: Die "Mein Kind, dein Kind"-Bekanntheit hat nach der Geburt ihres Sohnes Tayler Jerome nämlich rund 80 Kilogramm abgenommen und sich daraufhin einer operativen Hautstraffung unterzogen. Im Rahmen einer umfangreichen Kosmetikbehandlung nahm sie sich jetzt auch noch ihr Gesicht vor: Nadine ließ sich jetzt mit Hyaluron und Botox behandeln – und Promiflash war mit dabei!

In der M.Y. Skin Clinic in Berlin-Charlottenburg ließ sich Nadine jetzt von Madina Yuldasheva die Stirn, die Tränenrinnen unter den Augen, die Nase und die Lippen aufspritzen. Aber warum entschied sich die Familienmutter eigentlich zu diesem 1.150 Euro teuren Makeover? "Das Alter holt mich so langsam ein – ich bin jetzt 37", erklärte die Familienmutter im Promiflash-Interview und fügte hinzu: "Ich habe mich mit dem Gedanken schon seit Jahren angefreundet. Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem ich das mal ausprobiere."

Und mit dem Ergebnis ist Nadine schon kurz nach der Behandlung mehr als zufrieden! "Ich habe jetzt gerade die beste Version von Nadine hier sitzen", freute sich die ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin und betonte: "Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Es sieht so natürlich und ästhetisch aus."

M.Y. Skin Clinic / Madina Yuldasheva Nadine Zucker vor ihrem Beauty-Makeover

Promiflash Nadine Zucker in der M.Y. Skin Clinic in Berlin, Januar 2022

M.Y. Skin Clinic / Madina Yuldasheva Nadine Zucker nach ihrem Beauty-Makeover

