Mitte Januar hatte eine traurige Nachricht aus Jason Momoas (42) Privatleben die Runde gemacht – der Aquaman-Darsteller und seine Ehefrau Lisa Bonet (54) haben sich getrennt! Nach rund vier Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern beschlossen die beiden US-amerikanischen Schauspieler, die Scheidung einzureichen. Aber wie geht es jetzt nun eigentlich für die Beauty und den Hottie weiter? Im Moment schläft Jason jedenfalls augenscheinlich in seinem Wohnmobil...

Neue Fotos, die jetzt unter anderem The Sun vorliegen, zeigen Jason und sein Luxus-Wohnmobil: Auf den Pics macht es sich der Hollywoodstar in dem umgerechnet rund 670.000 Euro teuren Camper der Marke Ford in der Auffahrt eines Freundes gemütlich. Allerdings ist bislang nicht bekannt, ob der Schauspieler tatsächlich offiziell aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen ist.

Dass Jason ab und an mal ein paar Nächte in dem Wohnmobil verbringt, ist aber wohl keine Seltenheit. "Er wohnt oft darin", erklärte ein Insider aus dem Umfeld des Schauspielers nämlich. Auch während Dreharbeiten verzichte der 42-Jährige oftmals auf ein luxuriöses Hotel und übernachte lieber in seinem Camper.

Getty Images Lisa Bonet und Jason Momoa im Jahr 2019

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Jason Momoa bei der Premiere von "Dune" in London

