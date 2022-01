Prinz Andrew (61) beteuert seine Unschuld! Schon seit Anfang Januar steht fest: Der Sohn von Queen Elizabeth II. (95) muss sich tatsächlich wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs vor Gericht verantworten. Angeblich soll der britische Royal in den Sexring-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt sein. Davon will der zweifache Vater aber offenbar nichts wissen: In aufgetauchten Gerichtsdokumenten weist Andrew vehement jegliche Schuld von sich!

Wie unter anderem People berichtet, geht aus neuen Unterlagen hervor, dass der 61-Jährige die Vorwürfe des mutmaßlichen Opfers Virgina Roberts Giuffre offiziell zurückgewiesen hat. Das elfseitigen Dokument, das von Andrews Anwälten eingereicht wurde, enthält eine Reihe von Verteidigungsgründen, "ohne die Beweislast zu übernehmen, und bestreitet ausdrücklich jegliches Fehlverhalten." Außerdem wurden darin Gründe aufgezählt, warum die Klage abgewiesen werden sollte.

Eine Begründung, weshalb Giuffres Klage unzulässig sei, ist laut dem Schreiben, dass das mutmaßliche Opfer in Australien ansässig ist. Zudem habe sie in einer Vereinbarung mit Jeffrey Epstein aus dem Jahr 2009 "auf die jetzt in der Klage geltend gemachten Ansprüche verzichtet." Doch schon zuvor war Andrew mit dem Versuch, die Zivilklage per Antrag zu stoppen, gescheitert.

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew bei der Trauerfeier von Prinz Philip

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew bei den Iaaf World Athletics Championships in London im August 2017

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im Jahr 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de