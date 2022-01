Fürstin Charlène (44) befindet sich offenbar auf dem Weg der Besserung! Bereits seit Monaten bereitete die Ehefrau von Fürst Albert II (63) ihren Fans ernsthafte Sorgen. Während eines Aufenthalts in ihrer Heimat Südafrika ging es der Beauty aufgrund einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion immer schlechter. Seit ihrer Rückkehr an die Côte d’Azur wird sie deshalb in einer Klinik behandelt, muss jedoch regelmäßig wichtige Staatstermine absagen. Nun gab der monegassische Palast ein neues Update zu Charlènes Gesundheitszustand.

Wie Hello! nun berichtete, fanden am Mittwoch die Feierlichkeiten zum Ehrentag der Schutzpatronin Monacos, Sainte Dévote, statt. Doch statt von seiner Frau wurde Fürst Albert in diesem Jahr von seiner Schwester Caroline von Hannover (65) und deren Sohn Louis Ducruet (29) begleitet. Auch seine beiden Kinder Prinz Jacques (7) und Prinzessin Gabriella (7) waren an seiner Seite. In einem offiziellen Statement zu diesem Anlass wurde auch der aktuelle Gesundheitsstand der Fürstin angesprochen. In der Erklärung hieß es, dass sich die 44-Jährige gut erhole, jedoch noch einige Wochen Ruhe bräuchte. Auch eine zahnärztliche Behandlung sei notwendig. Deshalb habe Sie nicht an der Veranstaltung teilgenommen.

Die ehemalige Schwimmerin sende dem Volk von Monaco allerdings ihre besten Wünsche zu diesem besonderen Tag. Außerdem ließ sie mitteilen, dass sie sich darauf freue, wieder Zeit mit den Monegassen zu verbringen, sobald es ihr Gesundheitszustand erlaube. Das dürfte auch ihre Kinder freuen, die ihre Mama – den Bildern der Feierlichkeiten nach zu urteilen – sehr vermissten.

Getty Images Fürst Albert II, Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques im Januar 2022

Getty Images Fürst Albert II und Prinz Jacques bei den Festivitäten des Sainte-Dévote-Tages im Januar 2022

Getty Images Fürstin Charlène, Albert II, Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques am Sainte-Devoté-Feiertag 2021

