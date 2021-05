Alles Gute, Katie Price (43)! Das britische Model ist seit wenigen Wochen mit ihrem Partner Carl Woods verlobt. Auch die Hochzeitsglocken scheinen in nicht allzu ferner Zukunft zu läuten – die fünffache Mutter suchte vor Kurzem bereits die florale Deko für den großen Tag aus. Und auch ihr Verlobter lässt keine Gelegenheit aus, seiner Liebsten im Netz seine Liebe zu bekunden: Zu ihrem heutigen 43. Geburtstag widmete er ihr wirklich rührende Zeilen.

Neben einem Bild, auf dem die beiden für die Kamera posieren, schrieb der ehemalige Teilnehmer der britischen Love Island-Variante seiner Katie einen kurzen Text auf Instagram, in dem er ihr seine Liebe gesteht: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine wunderschöne Verlobte Katie Price. Von dem Moment an, als du in mein Leben kamst, änderte es sich und ich wusste, dass du mein Mädchen für immer bist. Ich liebe dich so sehr." Die süße Botschaft versah er mit einem Herzchenaugen-Smiley.

Das Geburtstagskind antwortete ihrem Liebsten gerührt auf seine Liebesbekundung. "Ich liebe dich so sehr und danke dir für alles an meinem Geburtstag. #foreverlove", freute sie sich. Seit die beiden zusammen sind, ließ die Beauty keinen Zweifel daran, dass ihr achter Verlobter definitiv die Liebe ihres Lebens ist.

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im März 2021

