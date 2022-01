Wie die Mama, so die Tochter! Lena Gercke (33) ist nicht nur erfolgreiche Unternehmerin und Moderatorin, sondern gleichzeitig auch Vollblutmama. Gemeinsam mit ihrem Freund Dustin Schöne (36) begrüßte sie 2020 eine Tochter. Die Beauty zeigt zwar nicht allzu viel von der kleinen Zoe auf Social Media, doch ab und zu macht sie eine Ausnahme – so auch jetzt: Lena erzählte nun, was Zoes ersten Worte sind!

In ihrer Instagram-Story verriet die 33-Jährige, dass "Coco Chanel: Little People, Big Dreams" Zoes Lieblingsbuch sei. "Wie witzig, dass eines ihrer ersten Worte Coco Chanel ist", lachte Lena deshalb in die Kamera. In dem Werk wird beschrieben, wie Coco als Kind im Waisenhaus ihre Passion für Nadel und Faden gefunden hatte. Genauso wie ihre Mutter scheint auch Zoe schon jetzt großes Interesse an Mode zu haben.

Lenas Nachwuchs wird dieses Jahr schon zwei Jahre alt. Das machte die Influencerin zuletzt etwas emotional. "Vor zwei Jahren war sie bereits in meinem Bauch und jetzt haben wir Weihnachten mit ihr am selben Ort gefeiert", schrieb die Blondine zu einem niedlichen Pic mit Zoe aus dem Winterurlaub.

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke mit Dustin Schöne und Tochter Zoe im Juli 2021

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe

