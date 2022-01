Für die Sicherheit ihrer Kinder würde Amira Pocher (29) alles tun. Die Moderatorin und ihr Mann Oliver Pocher (43) haben sich mit beunruhigenden Nachrichten an die Öffentlichkeit gewandt: Bei ihnen zu Hause wurde eingebrochen. Dass sich das Paar in der Wohnung von Pietro Lombardi (29), wo es nach Hochwasserschäden noch immer lebt, aktuell nicht sicher fühlt, dürfte klar sein. Viel schlimmer ist für die beiden aber wohl die Sorge um ihren Nachwuchs.

"Ich kann die Kinder nicht mehr allein im Zimmer lassen, ich lasse die nicht mehr allein schlafen, ich habe etliche Kameras aufgestellt", erzählte die besorgte Zweifach-Mama in ihrem Podcast "Die Pochers hier!". Die unbekannten Täter haben sich Zugang über das Dach der Garage zum Obergeschoss des Hauses verschafft und somit eine Sicherheitslücke genutzt. Was es für Amira besonders schlimm macht: In ihren eigenen vier Wänden hätte etwas in dieser Art wohl nicht passieren können. "Es ist jetzt halt einfach so nervig, wenn man weiß, dass in unserem Zuhause so was nicht passieren kann, weil da ja alles ist – Bewegungsmelder, Infrarotkameras, also wirklich alles", stellte sie klar.

Nach dem Schock sind die Pochers und ihre Kinder jetzt aber erst einmal in Urlaub gefahren, um sich zu erholen und wahrscheinlich auch, um sich etwas sicherer zu fühlen. Ihren Fans dankte Amira bereits für die vielen unterstützenden Worte in der schweren Zeit. "Das hilft mir gerade enorm!", versicherte sie auf Instagram.

Instagram / amirapocher Amira Pocher mit ihrem Sohn

ActionPress Amira und Oliver Pocher, TV-Stars

Instagram / amirapocher Amira Pocher im August 2020

