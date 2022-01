Heidi Klum (48) ist nicht nur das Gesicht von Germany's next Topmodel, auch in Sachen Styling hat die Modelmama einiges auf dem Kasten! Dabei darf es gerne mal etwas freizügiger zugehen. Das teilt die vierfache Mutter dann auch allzu gerne mit ihren Followern im Netz. Während der Dreharbeiten zur neuen GNTM-Staffel ist die 48-Jährige ebenfalls wieder verführerisch unterwegs: Heidi zeigte sich am Set in einem heißen Look!

Aktuelle Paparazzifotos zeigen die Chefjurorin in einem besonderen Outfit am Set in Los Angeles. Heidi trug ein locker sitzendes Kleid mit schwarzen und weißen Farbanteilen, das nicht nur einen seitlichen Schlitz besitzt, sondern auch eine tiefes Dekolleté zum Vorschein bringt. Vollendet wird der heiße Look mit Overknees, einer Pilotensonnenbrille und einigen Halsketten.

Die Fans dürfen gespannt bleiben, ob Heidi sich auch in den übrigen Folgen der neuen GNTM-Staffel styletechnisch ausgetobt hat. Interessante Kandidatinnen hat die "Chai Tea With Heidi"-Interpretin dieses Jahr aber allemal gecastet! Einige von ihnen bringen rührende Geschichten mit. Wie Noëlla, die in ihrer Vergangenheit bereits einiges durchgemacht hat. Wegen einer Verletzung am Bein musste die junge Model-Anwärterin zeitweise im Rollstuhl sitzen.

TheMegaAgency.com +1 888 505 6342 Heidi Klum bei den Dreharbeiten von "Germany's next Topmodel" 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Dezember 2021

ProSieben / Richard Hübner Noëlla, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

